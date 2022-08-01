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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Подводим итоги II фестиваля урбан-арта «Рост», или Муралы «захватывают» города региона - Иван Епихов, художник

Надо отметить, что жители областного центра давали оценки по итогам фестиваля противоположные: от восхищения до отрицания. А как оценивают творчество участников фестиваля художники? Довольны ли результатами они? И о том, откуда взялась любовь к муралам, сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с художником из Мурманска Иваном Епиховым.

В Мурманске завершился второй фестиваль урбан-арта «Рост», который проходил в городе с 1 по 20 июля. На зданиях Мурманска появилось 16 новых муралов.

Фестиваль проходил в историческом микрорайоне города – Росте, где художники из пяти стран – России, Сербии, Молдовы, Беларуси и Армении – воплотили в жизнь свои эскизы на фасадах зданий и специальных технологических объектах. Всего в Росте появилось 14 монументальных граффити – муралов. «Это яркие краски, это хорошее настроение, мы надеемся, что уличное творчество, муралы будут радовать жителей микрорайона и гостей нашего города. Хочется поблагодарить команду организаторов фестиваля. Они проделали большую работу, финалом которой стали эти творческие подарки», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

На проведение фестиваля был выигран грант Фонда президентских грантов в размере 500 тысяч рублей. На эти средства, в том числе, закупались краски и расходные материалы.

Кроме того, организаторы провели для жителей лекции, мастер-классы и воркшопы, например, по изготовлению уличной мебели, которая также нашла место во дворах микрорайона. В планах организаторов в 2023 году провести фестиваль урбан-арта в Первомайском районе Мурманска.

Надо отметить, что жители областного центра давали оценки по итогам фестиваля противоположные: от восхищения до отрицания. А как оценивают творчество участников фестиваля художники? Довольны ли результатами они? И о том, откуда взялась любовь к муралам, сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с художником из Мурманска Иваном Епиховым.

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