День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Правовой ликбез избирателя проводит Алексей Круглин
Чуть больше месяца осталось до одного из важных политических событий этого года - единого дня голосования. 8 сентябре северянам предстоит выбирать депутатов в горсовет Мурманска, а так главу региона. Состоятся выборы и в некоторых муниципалитетах Мурманской области. О том, кто достоин занять эти места, решать придётся каждому самостоятельно, а мы хотим сегодня, 1 августа в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» обсудить правовые вопросы избирательного волеизъявления, рассказать, что делать, если в ходе выборов были замечены нарушения. Об этом нам расскажет прокурор в отставке Алексей Круглин.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области лидерами по росту цен стали: лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 42 копейки, евро снижается на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 292 человека