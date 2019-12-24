ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Праздничное настроение надо уметь создавать – Антон Дубовицкий

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.19 12:00
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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