День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.19 12:00
«Город Мурманск. Начинается с тебя!» Это не просто слова, а большой проект, в котором именно мурманчане определяют, как должен выглядеть наш город. Правда, есть нюанс. Все предложения принимаются от юных жителей заполярной столицы. И не стоит удивляться, вы бы видели их идеи!
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Предложения юных северян мы успешно реализуем в Мурманске - Александр Накай
«Город Мурманск. Начинается с тебя!» Это не просто слова, а большой проект, в котором именно мурманчане определяют, как должен выглядеть наш город. Правда, есть нюанс. Все предложения принимаются от юных жителей заполярной столицы. И не стоит удивляться, вы бы видели их идеи!
Подробнее об этом и том, как удаётся с каждым годом делать город всё краше и краше, расскажет сегодня, 17 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.
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