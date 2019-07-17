ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Предложения юных северян мы успешно реализуем в Мурманске - Александр Накай

«Город Мурманск. Начинается с тебя!» Это не просто слова, а большой проект, в котором именно мурманчане определяют, как должен выглядеть наш город. Правда, есть нюанс. Все предложения принимаются от юных жителей заполярной столицы. И не стоит удивляться, вы бы видели их идеи!

Подробнее об этом и том, как удаётся с каждым годом делать город всё краше и краше, расскажет сегодня, 17 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.