ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Представители более 30 стран готовы окунуться в ледяных водах «Семечки»

Близится одно из главных спортивных событий этого года в Мурманске - Чемпионат Мира по ледяному плаванию. Подробности о его проведении и участниках пойдёт разговор в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Ириной Андреевой, председателем комитета по спорту и физической культуре города Мурманска.