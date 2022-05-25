ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Продукты региональной кухни должен попробовать каждый путешественник и местный житель - Екатерина Шаповалова

Д.О. Вернер Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День... Комментарий к новости: Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ирина Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено. Комментарий к новости: Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены