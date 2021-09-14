ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Пусть космос прилетит к тебе», - Владислав Кликунов

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".

Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ