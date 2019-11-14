ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Пять пудов любви» Мурманского драматического театра Северного флота

Всего месяц назад драматический театр Северного флота торжественно открыл свой новый, юбилейный сезон - 85-й по счёту. Это старейший театр Кольского Заполярья, первый профессиональный театральный коллектив на полуострове. Но это совсем не значит, что искушённые театралы не увидят на сцене новых лиц. Как раз в этом сезоне нам обещают показать новых актёров, пополнивших труппу. Их восемь человек.

О творчестве коллектива Мурманского драматического театра Северного флота, о жизни актёров, премьерах спектаклей и поездке на фестиваль в Москву сегодня, 14 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Елена Варцева - актриса драматического театра Северного флота.