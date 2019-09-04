День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Рассказать, показать и напугать – ради безопасности детей
Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – уносят человеческие жизни. От одной не потушенной спички может сгореть дом. Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности. Поэтому важную и актуальную для многих тему будем обсуждать сегодня, 4 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с врио начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Мурманской области Игорем Зивой.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
Комментарий к новости:Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек
михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
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