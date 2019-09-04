ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Рассказать, показать и напугать – ради безопасности детей

Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – уносят человеческие жизни. От одной не потушенной спички может сгореть дом. Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности. Поэтому важную и актуальную для многих тему будем обсуждать сегодня, 4 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с врио начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Мурманской области Игорем Зивой.