ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Роста в предвкушении Арктического фестиваля урбан-арта «Рост» - Мария Михайленко и Юрий Шачнев

С 1 по 20 июля в Мурманске во второй раз пройдёт Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Его цель – дать импульс для развития и преобразования исторического, но отдалённого от центра города района Роста.

С 1 по 20 июля в Мурманске во второй раз пройдёт Арктический фестиваль урбан-арта «Рост». Его цель – дать импульс для развития и преобразования исторического, но отдалённого от центра города района Роста.

Идея фестиваля – забота о своём доме.

Каждый из приглашенных художников так или иначе работает с локальными темами в своих родных городах. Их-то и пригласили в Заполярье. Каким образом они преобразят Росту? Может ли им помешать погода? И какие росписи фасадов больше всего «заходят» мурманчанам?

Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с председателем Мурманского отделения Союза художников России Марией Михайленко, организатором фестиваля урбан-арта «Рост», художником-каллиграфистом Юрием Шачневым.