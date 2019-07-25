ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: С сигаретой в кровати можно уснуть навечно - Татьяна Ульяновская

Про то, что курение вредит нашему здоровью, знают почти все. А вот курить или не курить делает выбор каждый самостоятельно. Однако ещё важнее помнить об опасности курения дома, в подъездах и лесу. Ведь тут человек может навредить не только себе, но и окружающим. Простые правила пожарной безопасности, которые должен помнить каждый курильщик, сегодня, 25 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы обсудим с инспектором отдела надзорной деятельности города Мурманска Главного Управления МЧС России по Мурманской области Татьяной Ульяновской.