ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Сборная Снежногорска» готова рассмешить всю Россию, если их поддержать

Команда КВН «Сборная Снежногорска» стала победителями юбилейного Международного фестиваля «КиВиН-2019». Теперь наши заполярные шутники будут участвовать в играх Высшей лиги. О том, тяжело ли им далась эта победа, о закулисье большого юмора в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с капитаном команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергем Жариковым.