ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области, объявляет бой старым автомобильным покрышкам

Куда девать отслужившие свой век покрышки? Во что их можно переработать? И почему нельзя устанавливать на газонах лебедей из шин? Эти и многие другие вопросы мы обсуждаем в сегодняшней беседе с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергеем Лупанским, первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Десятки и даже сотни старых автопокрышек, которые чёрными и безобразными кучами лежат на территориях гаражных кооперативов, в сопках – на обочинах дорог, а порой и во дворах - под окнами мурманчан. Картина, прямо скажем, неприятная...

Куда девать отслужившие свой век покрышки? Во что их можно переработать? И почему нельзя устанавливать на газонах лебедей из шин? Эти и многие другие вопросы мы обсуждаем в сегодняшней беседе с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергеем Лупанским, первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Сергей Геннадьевич расскажет о масштабном проекте, который позволит полностью очистить наш регион от старых автомобильных покрышек. Кроме того, после переработки они принесут пользу городу и области.