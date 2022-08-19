В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Сергей Мякишев – о первом ребёнке, о «зарплате мамы» и звании «Мать – героиня»

На встрече Президента РФ Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 20 июня глава нашей области отметил, что бюджет региона позволяет выплачивать «зарплату мамы» женщинам, которые рожают после 30 лет.

На встрече Президента РФ Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 20 июня глава нашей области отметил, что бюджет региона позволяет выплачивать «зарплату мамы» женщинам, которые рожают после 30 лет.

Напомним, с 1 июля размер ежемесячного пособия, которое будет выплачиваться до достижения ребёнком полутора лет, составляет 16 тысяч 185 рублей.

«Мы понимаем, что многие женщины откладывают сам факт первого рождения, все дальше он уходит вправо. Поэтому мы понимаем, что задача областного правительства, при наличии достаточного уровня финансирования, - поддержать всех женщин в части принятия решения о первом ребёнке», - сказал Сергей Мякишев, министр труда и соцразвития Мурманской области.

«Зарплата мамы» введена в Мурманской области с 2018 года и изначально предназначалась для женщин, которые родили первенца до 26 лет. В апреле текущего года облдума приняла законопроект, который увеличил возрастной предел до 30 лет. Выплата действует до достижения ребёнком возраста полутора лет.

О том, что такое «зарплата мамы», кто достоин звания «Мать – героиня» сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Сергеем Мякишевым, министром труда и соцразвития Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,5 рубля, доллар снизился на 82 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Опыт Мурманской области представлен на всероссийской конференции «Роль ЕИРЦ в обеспечении устойчивости ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика