ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Сергей Мякишев – о первом ребёнке, о «зарплате мамы» и звании «Мать – героиня»

На встрече Президента РФ Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 20 июня глава нашей области отметил, что бюджет региона позволяет выплачивать «зарплату мамы» женщинам, которые рожают после 30 лет.

На встрече Президента РФ Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 20 июня глава нашей области отметил, что бюджет региона позволяет выплачивать «зарплату мамы» женщинам, которые рожают после 30 лет.

Напомним, с 1 июля размер ежемесячного пособия, которое будет выплачиваться до достижения ребёнком полутора лет, составляет 16 тысяч 185 рублей.

«Мы понимаем, что многие женщины откладывают сам факт первого рождения, все дальше он уходит вправо. Поэтому мы понимаем, что задача областного правительства, при наличии достаточного уровня финансирования, - поддержать всех женщин в части принятия решения о первом ребёнке», - сказал Сергей Мякишев, министр труда и соцразвития Мурманской области.

«Зарплата мамы» введена в Мурманской области с 2018 года и изначально предназначалась для женщин, которые родили первенца до 26 лет. В апреле текущего года облдума приняла законопроект, который увеличил возрастной предел до 30 лет. Выплата действует до достижения ребёнком возраста полутора лет.

О том, что такое «зарплата мамы», кто достоин звания «Мать – героиня» сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Сергеем Мякишевым, министром труда и соцразвития Мурманской области.