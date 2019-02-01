ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Север и онкология, или Нам бы надо поберечься, но не бережёмся - это точно

Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями отмечается 4 февраля. В преддверие этой даты мы пригласили в программу «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместителя главного врача Мурманского областного онкологического диспансера Романа Пономарева. Он расскажет о том, как можно вовремя выявить это опасное заболевание и какие современные методы лечения рака проводятся в нашем регионе.