ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Северные Хаски» рвутся на лёд и приглашают в клуб юных северян

Александр Васильевич в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет Комментарий к новости: Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть

Бывалый Разобщённость в рыбной отрасли региона просматривается и в этом мероприятии, на которое не пришли представители правительства, минрыбсельхоза, рыбодобытчики. Все играют в свои игры, а не на регион и с Комментарий к новости: Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть