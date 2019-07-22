ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Северяне купаются на свой страх и риск - Сергей Кочетков

Пусть лето и не балует нас теплом, однако, любители поплавать в озерах или покататься на лодке найдутся всегда. За их безопасностью внимательно следят спасатели и не устают напоминать о соблюдении всех правил. Именно об этом сегодня, 22 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» и пойдёт разговор с нашим новым гостем - старшим государственным инспектором по маломерным судам Центра ГИМС МЧС по Мурманской области Сергеем Кочетковым.