ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Шаг за шагом» входить в мир бизнеса - поможет Центр поддержки предпринимательства

Так много хороших идей, а как их быстро реализовать? Если голова идёт кругом, то лучше выдохните и перестаньте переживать. В Мурманске есть те, кто вам поможет. Вот Центр поддержки предпринимательства проводит тренинг-курс «Шаг за шагом» для начинающих предпринимателей, которые только хотят реализоваться. Если вам это интересно, тогда не пропустите - сегодня, 19 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области нам и вам все подробно об этом расскажет.