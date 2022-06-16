ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Шпроты» - в полуфинале КВН, или Парни из УФСИН за шутками в кобуру не лезут - Максим Волков и Сергей Андрейко

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области Максим Волков и водитель-сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию УФСИН Сергей Андрейко. Они решились на нешуточный разговор, представляя команду КВН «Шпроты».

5 июня завершился четвертьфинал Мурманской лиги КВН. Среди других команд в 1/2 финала прошла и команда «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области. К слову, у ребят был один из самых высоких баллов - 5,2.

Верила ли в победу команда с вкусным названием? На кого из звёзд равняются суровые парни из ФСИН? И не мешает ли службе активная подготовка к новой игре?

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области Максим Волков и водитель-сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию УФСИН Сергей Андрейко. Они решились на нешуточный разговор, представляя команду КВН «Шпроты».