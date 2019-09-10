День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Шутить надо уметь, так как зритель выдержит максимум два часа
Совсем скоро нас ждёт много весёлого и находчивого юмора. О том, чего нам ожидать от доморощенных КВНщиков, сегодня, 10 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет руководитель и редактор Мурманской официальной лиги КВН Алексей Шамов.
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Последние комментарии
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
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Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
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