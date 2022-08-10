ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Скоро День физкультурника! Каким он будет - Светлана Наумова

В Мурманске отметят День физкультурника. 13 августа на Центральном стадионе профсоюзов пройдёт парад. Кроме того, в программе праздника эстафеты для дошкольников, соревнования на беговелах, «Пожарная тяга», соревнования по баскетболу, спортивные аттракционы и весёлые старты. Затем мурманская команда «Север» сразится со «Звездой» из Петербурга.

В Мурманске отметят День физкультурника. 13 августа на Центральном стадионе профсоюзов пройдёт парад. Кроме того, в программе праздника эстафеты для дошкольников, соревнования на беговелах, «Пожарная тяга», соревнования по баскетболу, спортивные аттракционы и весёлые старты. Затем мурманская команда «Север» сразится со «Звездой» из Петербурга.

А на улице Ленинградской областного центра в рамках проекта «Лето в городе» пройдёт интерактивная программа для детей и подростков.

Но и это ещё не всё! Подробно о программе предстоящего праздника в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области.