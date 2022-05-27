День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Сноука́йтинг, или О том, как обуздать ветер - Фарид Арсланов
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Последние комментарии
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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