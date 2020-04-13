ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Спортивные занятия для детей дома - Евгений Куц

Zdoroviak Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает! Комментарий к новости: Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии

Арина Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски Комментарий к новости: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона