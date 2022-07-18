ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Стартовал сезон «потеряшек»! А кто и как помогают найти заблудившихся в лесу северян? Ответ знают Валентина Шарыгина и Ирина Кострикина

Но есть добровольцы, которые пытаются выручить своих земляков, попавших в беду. Например, поисково-спасательный отряд «СеверСпас». Одно из его направлений деятельности - поиск людей с помощью собак. Как обучают животных? В каких условиях они живут? И сколько уже людей найдено благодаря мохнатым друзьям?

На Кольском полуострове начинается ягодно-грибной сезон. Службы МЧС и добровольцы-спасатели уже настороже, так как, например, к середине августа 2021 года в лесах Российской Федерации погибли, заблудившись, 667 россиян и несколько иностранцев. Это речь о тех, кого нашли погибшими. Но ведь ещё более трёх сотен грибников-ягодников ушли и пропали без вести. Примерно, около 1,5-2 тысяч человек гибнут в лесах нашей необъятной страны, заблудившись или не получив вовремя медицинской помощи.

Но есть добровольцы, которые пытаются выручить своих земляков, попавших в беду. Например, поисково-спасательный отряд «СеверСпас». Одно из его направлений деятельности - поиск людей с помощью собак.

Как обучают животных? В каких условиях они живут? И сколько уже людей найдено благодаря мохнатым друзьям?

Разговор на эту тему сегодня идёт с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Валентиной Шарыгиной, региональным руководителем добровольческого объединения ПСО «СеверСпас», и Ириной Кострикиной, руководителем подотряда ПСО «СеверСпас».