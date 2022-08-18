ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Степан Романчев – о необычном автопробеге на зелёной «копейке» из Мурманска во Владивосток и обратно

Степану 31 год, а его автомобилю 46 лет. Купив свою «копейку» за полгода до поездки во Владивосток, он сразу же начал подготовку к путешествию. По образованию наш земляк автомеханик, но любовь к автопутешествиям у молодого человека появилась гораздо раньше.

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала о том, что в родной город на «зелёной ракете» вернулся наш земляк Степан Романчев, который совершил автопоход в 24 тысячи километров – от Мурманска до Владивосток и обратно.

Степану 31 год, а его автомобилю 46 лет. Купив свою «копейку» за полгода до поездки во Владивосток, он сразу же начал подготовку к путешествию. По образованию наш земляк автомеханик, но любовь к автопутешествиям у молодого человека появилась гораздо раньше.

Зачем? Почему? Как? Вопросов к отчаянному путешественнику много и мы получим ответы на них во время сегодняшней программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Гость программы - Степан Романчев делится с северянами своими впечатлениями от необычного автопутешествия на необычной машине.