День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.07.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Субсидия на развитие придорожного сервиса. Как получить до 5 миллионов на свой проект? Ответ знает Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области
В последнее время развитию туриндустрии в нашем регионе уделяют большое внимание. И не напрасно. Как показывает практика, отдыхом в Заполярье, в том числе активным, интересуются не только жители других регионов России или других стран, но и сами северяне. Многие из них жили здесь долгое время и только сейчас открывают для себя по-настоящему крутые места.
В последнее время развитию туриндустрии в нашем регионе уделяют большое внимание. И не напрасно. Как показывает практика, отдыхом в Заполярье, в том числе активным, интересуются не только жители других регионов России или других стран, но и сами северяне. Многие из них жили здесь долгое время и только сейчас открывают для себя по-настоящему крутые места.
А где есть туристы, там должен быть и соответствующий сервис. И сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с Александром Елисеевым, председателем комитета по туризму Мурманской области, об очередной региональной мере поддержки - субсидии на развитие придорожного сервиса.
Комментарии
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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