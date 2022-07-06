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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.07.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Субсидия на развитие придорожного сервиса. Как получить до 5 миллионов на свой проект? Ответ знает Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области

В последнее время развитию туриндустрии в нашем регионе уделяют большое внимание. И не напрасно. Как показывает практика, отдыхом в Заполярье, в том числе активным, интересуются не только жители других регионов России или других стран, но и сами северяне. Многие из них жили здесь долгое время и только сейчас открывают для себя по-настоящему крутые места.

В последнее время развитию туриндустрии в нашем регионе уделяют большое внимание. И не напрасно. Как показывает практика, отдыхом в Заполярье, в том числе активным, интересуются не только жители других регионов России или других стран, но и сами северяне. Многие из них жили здесь долгое время и только сейчас открывают для себя по-настоящему крутые места.

А где есть туристы, там должен быть и соответствующий сервис. И сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с Александром Елисеевым, председателем комитета по туризму Мурманской области, об очередной региональной мере поддержки - субсидии на развитие придорожного сервиса.

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