День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Судебные приставы без работы не останутся
Долг платежом красен, гласит народная мудрость. А лучше жить вообще без долгов, считают некоторые северяне. А вот гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Малюшкин, главный судебный пристав Мурманской области, в среду в прямом эфире как раз и расскажет, как обстоят дела у северян с задолженностями и их выплатами.
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Последние комментарии
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
Сергей
22.01.19 22:44
Выиграли суд. Дальше то, что? Решение суда не исполняется. Что еще надо выиграть ,чтобы решить проблему?
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Виолетта
21.01.19 20:20
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