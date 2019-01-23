ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Судебные приставы без работы не останутся

Долг платежом красен, гласит народная мудрость. А лучше жить вообще без долгов, считают некоторые северяне. А вот гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Малюшкин, главный судебный пристав Мурманской области, в среду в прямом эфире как раз и расскажет, как обстоят дела у северян с задолженностями и их выплатами.