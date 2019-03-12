ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Сюрпризы 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся

В мурманской Долине Уюта и в других городах Мурманской области уже во всю идут соревнования в рамках 85-го - юбилейного Праздника Севера. Уже есть первые победители. А когда же состоится главное событие – праздничное открытие 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся? Какие сюрпризы ждут гостей и участников Полярной Олимпиады? Какие соревнования и где они будут проводиться? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.