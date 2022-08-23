ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Татьяна Исакова и Алёна Лисицинская - об участии и победах в спортивном фестивале «Берингийские игры» в столице Чукотки

В сегодняшнем выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Исакова, представитель команды спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, и Алёна Лисицинская, участница спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, рассказывают, как проходила подготовка к соревнованиям, в каких дисциплинах состязались команды, какое место и кто занял из наши ребята.

Уникальный фестиваль «Берингов пролив», посвящённый коренным народам Арктики, проходил в столице Чукотского автономного округа Анадыре с 1 по 5 августа. Одной из ярких составляющих программы стали Берингийские игры – состязания по семи дисциплинам, присущим коренным народам Арктической зоны.

Основная цель спортивного фестиваля – поддержка, развитие и популяризация национальных видов спорта среди молодёжи. Мероприятие, проводимое в нашей стране впервые, объединило молодёжь из девяти арктических территорий: Мурманской и Архангельской областей, Республик Карелия, Коми, Саха, а также Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Кольское Заполярье представляли спортсмены Ловозерского района.

В рамках Берингийских игр девять команд, состоящих из равного количества женщин и мужчин, состязались в таких спортивных дисциплинах, как «Высокий удар одной ногой», «Достать одной рукой», «Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами», «Прыжок с колен», «Перетягивание ленты головой», «Перетягивание палки» и «Прыжки через нарты». Диковинные для многих зрителей, но знакомые северным народам, эти виды спорта вызвали шквал эмоций у гостей фестиваля.

Сборная команда Мурманской области показала блестящие результаты и достойное соперничество с дружественными народами Арктической зоны.

В сегодняшнем выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Исакова, представитель команды спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, и Алёна Лисицинская, участница спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, рассказывают, как проходила подготовка к соревнованиям, в каких дисциплинах состязались команды, какое место и кто занял из наши ребята.