В Мурманске пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в двух стационарахМЧС России по Мурманской области приглашает северян испытать себя в экстремальных условиях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Татьяна Исакова и Алёна Лисицинская - об участии и победах в спортивном фестивале «Берингийские игры» в столице Чукотки

В сегодняшнем выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Исакова, представитель команды спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, и Алёна Лисицинская, участница спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, рассказывают, как проходила подготовка к соревнованиям, в каких дисциплинах состязались команды, какое место и кто занял из наши ребята.

Уникальный фестиваль «Берингов пролив», посвящённый коренным народам Арктики, проходил в столице Чукотского автономного округа Анадыре с 1 по 5 августа. Одной из ярких составляющих программы стали Берингийские игры – состязания по семи дисциплинам, присущим коренным народам Арктической зоны.

Основная цель спортивного фестиваля – поддержка, развитие и популяризация национальных видов спорта среди молодёжи. Мероприятие, проводимое в нашей стране впервые, объединило молодёжь из девяти арктических территорий: Мурманской и Архангельской областей, Республик Карелия, Коми, Саха, а также Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Кольское Заполярье представляли спортсмены Ловозерского района.

В рамках Берингийских игр девять команд, состоящих из равного количества женщин и мужчин, состязались в таких спортивных дисциплинах, как «Высокий удар одной ногой», «Достать одной рукой», «Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами», «Прыжок с колен», «Перетягивание ленты головой», «Перетягивание палки» и «Прыжки через нарты». Диковинные для многих зрителей, но знакомые северным народам, эти виды спорта вызвали шквал эмоций у гостей фестиваля.

Сборная команда Мурманской области показала блестящие результаты и достойное соперничество с дружественными народами Арктической зоны.

В сегодняшнем выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Исакова, представитель команды спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, и Алёна Лисицинская, участница спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские игры» от Мурманской области, рассказывают, как проходила подготовка к соревнованиям, в каких дисциплинах состязались команды, какое место и кто занял из наши ребята.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар укрепляется на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Для работодателей расширена программа субсидирования найма безработных в возрасте до 30 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика