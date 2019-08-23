ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Тихая охота без здравого смысла – опасна!

Сезон тихой охоты в Мурманской области в этом году из-за плохой погоды сильно задержался. После тёплых августовских дней северяне будут навёрстывать упущенное время, а чтобы вернуться домой с хорошим уловом, при этом в целости и сохранности, не забывайте про правила безопасности в лесу. Ведь, именно от вашего поведения на природе зависит ваша жизнь. О том, как не потеряться в лесу, сегодня, 23 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» расскажет наш гость - спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Мурманской области Александр Мандарусов.