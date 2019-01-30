ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: ТКО - привыкаем к этой аббревиатуре, или «Мусорная» реформа в наших дворах

Новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области по-прежнему вызывает много вопросов у северян. Как она работает, поможет ли избавить регион от мусорных свалок Мурманский филиал АО «Управление отходами», кому положены субсидии по оплате данной коммунальной услуги? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой.