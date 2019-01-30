День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: ТКО - привыкаем к этой аббревиатуре, или «Мусорная» реформа в наших дворах
Новая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области по-прежнему вызывает много вопросов у северян. Как она работает, поможет ли избавить регион от мусорных свалок Мурманский филиал АО «Управление отходами», кому положены субсидии по оплате данной коммунальной услуги? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с заместителем губернатора Мурманской области Евгением Никорой.
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Последние комментарии
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Иванова
27.01.19 20:56
когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре
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