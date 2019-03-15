ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Тонкости театральной профессии раскрывает Евгений Гоман

Многие из нас в детстве мечтали блистать на сцене театра. Есть и те, кто до сих пор об этом грезят. А что важно для хорошего артиста: диплом или талант? Все тонкости театральной профессии раскроет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Евгений Гоман, руководитель Арктического театра.