ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Трепещите недобросовестные управляшки! ОНФ открывает «Снежный фронт»

В рамках акции «Снежный фронт» активисты ОНФ в Мурманске регулярно проверяют состояние дворов и кровель многоквартирных домов. К сожалению, по итогам рейдов выявляется много нарушений. Одна из главных зимних бед для горожан - сосульки на крышах многоквартирных жилых домов. А уж в период неожиданной оттепели ледяные глыбы могут стать причинами трагедий. Как бороться с нерадивыми коммунальщиками, куда обращаться, страдающим от этой беды мурманчанам? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Максимом Сахневичем, руководителем регионального исполкома ОНФ.