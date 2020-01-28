День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Трудовые споры, или Учимся отстаивать свои права – Алексей Круглин
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Последние комментарии
Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
Комментарий к новости:Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?
Владимир
24.01.20 22:48
Что значит в период с... Заявок не поступало? А сколько лет подряд люди писали о состоянии двора это не в счёт? Всем было до одного места, и гжи и администрации города, только ук ООО жэк название сме
Комментарий к новости:Во двор на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году «придёт благоустройство»
Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
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