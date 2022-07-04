ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: У Ольги Александровны Евтюковой профессиональный юбилей - 20 лет в Мурманском областном художественном музее

2 июля директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова отметила личный юбилей - 20 лет работы в музее!

2 июля директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова отметила личный юбилей - 20 лет работы в музее!

Как появился на свет художественный музей и какое у него будущее? А также о том, как получать удовольствие от своей работы на протяжении многих лет сегодня узнаем у гостьи программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Ольги Александровны.