ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Уголок потребителя» научит северян правильно ходить в магазины

Совсем скоро начнётся традиционная пора предновогодних очередей в продуктовых магазинах: какой же Новый год без подарков и без вкусных угощений? И не секрет, что магазины вовсю пользуются предпраздничным ажиотажем, чтобы получить максимальную выручку. И порой, к сожалению, в ход идут не вполне законные методы, тогда как большинство покупателей в спешке вовсе не замечают, что права их грубейшим образом нарушаются.

Поэтому журналисты «Арктик-ТВ» решили погрузиться в процесс торговли и оказания услуг, чтобы увидеть всё своими глазами.

Сегодня, 11 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» редактор и ведущая программы «Уголок потребителя» Ольга Щетинникова, которая расскажет о первых впечатлениях журналистского расследования, даст полезные советы, как не быть обманутыми в магазинах.