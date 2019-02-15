ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Успешно играем в русские снежки по японским правилам

Мурманчане сражаются в снежки по правилам юкигассен! Причём, довольно успешно. Только недавно прошли одни соревнования в эту русскую зимнюю забаву, а уже скоро приближаются следующие баталии. О том, почему юкигассен так популярен в Мурманске, кто может поучаствовать в этих снежных битвах, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи».