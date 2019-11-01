ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Успешный ребёнок – это социализированный ребёнок – Сергей Кулаков

Артистичный ребёнок? Творческий? Куда отдать своё чадо, где разовьют его потенциал и помогут сформироваться творческой стороне личности? Об этом и многом другом сегодня, 1 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Сергеем Кулаковым, директором Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».