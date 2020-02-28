ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В Бангкок лучше ездить драться, а не отдыхать - Илья Баланов

Арктик-ТВ в очередной раз начинают новое журналистское расследование. За это им большое спасибо! Уборка дворов и дорог от снега касаются каждого жителя области. Интересно посмотреть, как живут люди в

Павел К.

Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.