День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В День рождения регби с Павлом Кравцовым и Александром Чистяковым
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
05.04.22 14:07
А как правильнее: - леди Заполярья; - леди морошкового края; - леди края рабообработчиц или - бывшего Советского Заполярья?
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Женя
05.04.22 09:21
Странно, что медиков не привлекают, в больницах у которых регулярно умирают жертвы преступников.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Д.О. Вернер
04.04.22 23:36
Разве в городе-герое могут быть ГОСПОДА?
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
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