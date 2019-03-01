ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В Мурманской области 2,5-3 тысячи безнадзорных животных - Алексей Касаткин

Приюты для животных, контактные зоопарки и дельфинарии теперь будут проходить обязательное лицензирование. О том, какие ещё изменения внесены в федеральный закон об ответственном обращении с животными, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.