ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Важный час для каждого из нас!

Ответим ли мы за природу? Этот вопрос всем нам задаёт Всемирный фонд дикой природы в рамках приближающейся акции «Час Земли-2109». А ведь всё так просто! Соблюдать чистоту, беречь животных, разумно использовать ресурсы, которые даёт нам наша голубая планета. Совсем скоро - 30 марта, в этот день стартует Международная символическая акция «Час Земли». Она призывает всех нас к самому простому действию: выключить свет и бытовые электроприборы на один час – с 20.30 до 21.30 - в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Всем нам небезразлично, на какой земле будут жить будущие поколения, а значит, поддержка акций, направленных на охрану окружающей среды и сохранение ее потенциала – ответственная гражданская позиция каждого россиянина! Подробнее об этой акции в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Татьяна Юлусова.