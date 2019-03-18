ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Вернуть Арктике природную чистоту - Екатерина Макарова

Чистота начинается с нас! И пока каждый житель Мурманской области не поймет эту простую истину, наш край не избавится от мусорных завалов и грязи. Именно поэтому мурманские волонтеры Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» активно занимаются этой проблемой. О том, как сохранить наш город красивым и комфортным для жизни, расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Екатерина Макарова, координатор проекта «Чистая Арктика».