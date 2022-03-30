ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Весенний разговор с Галиной Сидоровой, или Заботы директора УК «СЖКХ» в период межсезонья

Антон Васильевич При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого! Комментарий к новости: ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах

Д.О. Вернер А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР? Комментарий к новости: ЦУР проведет выездной контроль по сообщениям о нерасчищенных дворах