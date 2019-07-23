ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Включаем сигнализацию, уезжая в отпуск

Простые правила безопасности, о которых необходимо помнить, чтобы сберечь своё имущество в период отпуска, расскажет нам новый гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Сегодня, 23 июля, в 12.00 в гостях редакции начальник отдела участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Сергей Колбушков, который в прямом эфире расскажет о том, что надо предпринять жителям нашего региона, собираясь уехать на долгое время на отдых и при этом не беспокоиться об оставленной квартире.