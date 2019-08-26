ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Всё безопасно - образовательные учреждения и избирательные участки к работе готовы

Скоро осень. В мурманских школах проходят серьезные проверки. Только не стоит волноваться, всё проводится в рамках традиционной приёмки перед началом нового учебного года. Мы чуть раньше уже рассказывали об этом. Теперь нам хочется узнать итоги работы комиссий, причём не только в школах, но и на избирательных участках. А расскажет об этом сегодня, 26 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» государственный инспектор г.Мурманска по пожарному надзору Главного Управления МЧС России по Мурманской области Илья Иванов.