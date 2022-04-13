ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Всё было круто!», - Елизавета Мильман делится впечатлениями от юбилейного фестиваля Мурманской лиги КВН

Матвей В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет. Комментарий к новости: В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела

Д.О. Вернер. Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города... Комментарий к новости: В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела