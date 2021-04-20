День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Всегда готовы работать по наихудшему сценарию - Александр Шильников
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Последние комментарии
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города "
15.04.21 15:33
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Я и мои коллеги посмотрели специальный репортаж. И я, заместитель директора по Воспитательной работе, большой специалист в области педагогики, официально
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
Андрей
14.04.21 19:54
Я на этой базе работал сторожем. В помещении для сторожей были клопы, а по полу бегали мыши. А в помещении для отдыха водителей, в котором они обедали, по полу бегали здоровые крысы.
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