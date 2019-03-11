ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов

8 сентября - единый день голосования. О том, кто они — кандидаты на пост главы региона, как будет проходить голосование и готова ли оппозиция к суровой борьбе, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет депутат Мурманской областной Думы и член фракции КПРФ Михаил Антропов.