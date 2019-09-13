ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы прошли, а осадочек остался, или В стране востребована гражданская позиция

Мурманской областной избирательной комиссией уже принято решение о результатах выборов губернатора Мурманской области. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избран на данную должность Чибис Андрей Владимирович, получивший по итогам голосования 60,07% голосов избирателей. Уже известны результаты и по многочисленным выборам в муниципальные советы, уже растеклись по Всемирной паутине комментарии политологов, журналистов, отклики довольных и недовольных итогами голосования граждан. Но при этом сегодня, 13 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о том, насколько важно участвовать в процессе голосования. А гостем нашей студии будет Алексей Круглин - эксперт в юридических вопросах, прокурор в отставке, который поможет нам разобраться в этом важном вопросе.